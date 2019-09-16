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Atletizm: Gloria Kupası

- Milli atlet Ramil Guliyev, geçen yılki derecesini geliştirip 200 metrede birinciliği yine kimseye kaptırmadı

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:11
Atletizm: Gloria Kupası


ANTALYA (AA) - Atletizmde yıldız sporcuları Antalya'da bir araya getiren Gloria Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinciliği elde etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 71 atlet, 10 branşta yarıştı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede 20.08 derecesiyle birinciliği kazandı.

Altın madalyanın sahibi olan Ramil Guliyev, geçen yıl aynı organizasyonda 200 metredeki 20.55'lik derecesini geliştirerek bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.

Branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları ve diğer ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Gloria Sports Arena Üst Düzey Yöneticisi Elif Özdemir ile diğer yetkililerce törenle verildi.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:



- Erkekler


200 metre:

1- Ramil Guliyev (Türkiye)

2- Seri Smelyk (Ukrayna)

3- Churandy Martina (Hollanda)

400 metre:

1- Abbas Abubakar (Bahreyn)

2- Musa Isah (Bahreyn)

3- Mohamed Nasser Abbas (Katar)

400 metre engelli:

1- Timofey Chalyy (Rusya / Bağımsız)

2- Rasmus Magi (Estonya)

3- Tibor Koroknai (Macaristan)

Üç adım atlama:

1- Necati Er (Türkiye)

2- Nazım Babayev (Azerbaycan)

3- Simo Lipsanen (Finlandiya)

Cirit atma:

1- Rolands Strobinders (Letonya)

2- Aliaksei Katkavets (Belarus)

3- Edis Matucevicius (Litvanya)


- Kadınlar


100 metre:

1- Krystsina Tsimanouskaya (Belarus)

2- Salome Mora (İsviçre)

3- Olga Safranova (Kazakistan)

100 metre engelli:

1- Annimari Korte (Finlandiya)

2- Greta Kerekes (Macaristan)

3- Hanna Plotitsyna (Ukrayna)

400 metre engelli:

1- Sara Slott Pedersen (Danimarka)

2- Lea Sprunger (İsviçre)

3- Vera Rudakova (Rusya / Bağımsız)

Cirit atma:

1- Selena Durna (Türkiye)

2- Laura Whittingham (İngiltere)

3- Margaryta Dorozhon (İsrail)

Yüksek atlama:

1- Yuliya Levchenko (Ukrayna)

2- Irina Gerashchenko (Ukrayna)

3- Marija Vukovic (Karadağ)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:11
  1. Antalya
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  4. kupa
  5. Ramil Guliyev

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