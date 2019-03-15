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Atletizm Geliştirme Projesi Yarışmaları Ağrı’da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından yürütülen Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışması’nın Ağrı il seçmeleri yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 15:08
Atletizm Geliştirme Projesi Yarışmaları Ağrı’da yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından yürütülen Atletizmi Geliştirme Projesi Yarışması’nın Ağrı il seçmeleri yapıldı. Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Atletizm geliştirme projesi yarışmaları İbrahim Çeçen Üniversitesinde yapıldı. Düzenlenen yarışmalara ilçeler ve merkezden 400 sporcu yağmurlu havaya rağmen yapılan yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Birinci olabilmek için bir birleri ile kıyasıya mücadele giren sporculara destek ailelerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden geldi.


Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyaları Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Kıdemli Baş Polis Seyfullah Çak,Hamur Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Öner ve Atletizm İl Temsilcisi Burhan İdin tarafından verildi. Yarışmalarda mücadele eden sporculara Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kır Pidesi, Kek ve Limonata ikram edildi.


Dereceye giren öğrenciler ve okulları şöyle:


“2007-2008 Doğumlu Kızlar (1500 Metre)


1.Zilan Şahpan Alpaslan Ortaokulu


2.Şevin Çetin- Ahmet Alagöz Ortaokulu


3.Deniz Çetin-Ahmet Alagöz Ortaokulu


4.Semeyre Karaya- Doğansu Kız YBO


2007-2008 Doğumlu Erkekler (1500 Metre)


1.Ümre Azat Seyiyoğlu- Cumhuriyet Ortaokulu


2.Abdullah Polat- Cemil Meriç ortaokulu


3.Hüseyin Karaboğa- Aktepe YBO


4.Nurullah Serin- Kasım Bayram Ortaokulu


2005-2006 Doğumlu Kızlar ( 2000 metre)


1.Dilara Aslan- Piri Reis Ortokulu


2.Berivan Kuyumcu- Selahattin Ortaokulu


3.Yeşim Özcan- Savcı Hakan Kılıç Ortaokulu


4.Derya Akdoğan- Ahmet Alagöz Ortaokulu


2005-2006 Doğumlu Erkekler ( 2000 Metre)


1.Yusuf Oğur-İmam Hatip Ortaokulu


2.Barış Aktaş- İpek Yolu Ortaokulu


3.Ömer Turan- Aktepe YBO / 4.Erkan Keleş -Aktepe YBO”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:08
  1. doğa

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