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Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası

- Milli sporcular Sezgin Ataç ve Sevilay Eytemiş kişisel en iyi derecelerini yaparken, Aras Kaya ise erkeklerde 9'uncu sırayı aldı

07 Temmuz 2019 Pazar 10:56
Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası

ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa 10 bin metre kupası, İngiltere'de yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'daki Parliament Hill Atletizm Parkuru'ndaki yarışlarda Türkiye'yi erkeklerde Aras Kaya ve Sezgin Ataç, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş temsil etti.

Erkekler A Yarışı'nda mücadele eden Aras Kaya, 28.21.33'lük derecesiyle 9'uncu sırada yer alırken, Erkekler B Yarışı'nda piste çıkan 10 bin metre Türkiye şampiyonu Sezgin Ataç ise 28.52.54 ile 4'üncü oldu.

Kadınlar B yarışında mücadele eden Sevilay Eytemiş ise müsabakayı 3'üncü olarak tamamladı. Sevilay, 32.54.69 koştuğu yarışta en iyi derecesini 33 dakikanın altına çekti ve 2020 Avrupa Şampiyonası için barajı geçti.



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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:56
  1. Aras Kaya
  2. Atletizm
  3. Avrupa 10 Bin Metre Kupası
  4. Londra
  5. Sevilay Eytemiş
  6. Sezgin Ataç

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