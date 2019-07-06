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Atletico Madrid, Chelsea'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna kattı

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:30
Atletico Madrid, Chelsea'nin yıldız futbolcusunu kadrosuna kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı renklerine kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Morata'nın bu sezon da kiralık olarak takımda kalacağı ve gelecek yıl Chelsea'den bonservisinin tamamen alınacağı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın bonservisi için Chelsea'ye gelecekyıl 56 milyon avro ödeyecek.

Geçen sezon sezon devre arasında kiralık olarak Chelsea'den Atletico Madrid'e geçen 26 yaşındaki İspanyol santrfor,La Liga'da 15 maçta 6 kez ağları sarsmıştı.

İspanya Milli Takımı'nda 31 karşılaşmada 16 gole imza atan Morata, 2017'de transfer olduğu Chelsea formasıyla ise 72 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:30
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