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Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

Almanya’nın seçkin turizm acentesi Eurostar ile geçtiğimiz günlerde bir charter anlaşması imzalayan Atlasglobal Hava Yolları, Düsseldorf-Zonguldak arasında charter seferlerine başladı.

16 Haziran 2019 Pazar 16:10
Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası charter seferlerine başladı

Almanya’nın seçkin turizm acentesi Eurostar ile geçtiğimiz günlerde bir charter anlaşması imzalayan Atlasglobal Hava Yolları, Düsseldorf-Zonguldak arasında charter seferlerine başladı.


Anlaşma kapsamında26 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek olan uçuşlar, 15 Haziran’da başladı. Düsseldorf-Zonguldak arasında haftanın iki günü planlanan uçuşların ilki, Atlasglobal Hava Yolları ekibi, Eurostar Genel Müdürü Nurettin Sarı, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel başta olmak üzere çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı bir kutlamayla gerçekleştirildi. Avrupa’nın en önemli finans merkezlerinden olan Düsseldorf ile Karadeniz’in siyah incisi Zonguldak arasında başlattığı charter uçuşların yanı sıra, İstanbul’dan Zonguldak’a direkt tarifeli seferleri de bulunanAtlasglobal Hava Yolları, iş adamlarının, öğrencilerin ve bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin ulaşım ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.


İlk uçuş nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Atlasglobal Hava Yolları Avrupa Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Ayşe Mirza Mısırlı, gerçekleştirdikleri İstanbul-Zonguldak arası tarifeli seferler ve Zonguldak-Düsseldorf arası charter seferlerle yolculardan gelen yoğun talebi karşıladıkları için çok mutlu olduklarını belirtti. Başlattıkları uçuşlarla sadece Zonguldak’ın değil, bütün Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm açısından canlanacağını söyleyen Mısırlı, Düsseldorf’ta yaşayan ve bu bölgeye iş ziyaretlerinde bulunan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağladıklarını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:10
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