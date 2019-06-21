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Atları alınan fayton sahiplerinin paraları ödendi

Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine son verilen faytonculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından at ve araba bedelleri ödendi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:25
Atları alınan fayton sahiplerinin paraları ödendi

Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine son verilen faytonculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından at ve araba bedelleri ödendi. Her faytoncuya 2 at ve araba bedeli olarak 20 bin TL ödeme yapıldı.


Çevre dostu ve hayvan haklarına saygılı belediyecilik anlayışıyla Antalya genelinde faytonculuk faaliyetlerine son verilmesi yönünde karar alan Antalya Büyükşehir Belediyesi faytonculara verdiği sözü yerine getirdi. Antalya dahilinde 21 faytoncuya at başı 5 bin TL, araba bedeli olarak da 10 bin TL olmak üzere 420 bin TL ödeme yapıldı. Alanya ve Manavgat’ta bulunan 5 faytoncuya ise ödemeleri belgeleri tamamlandıktan sonra yapılacak.



Faytonculardan Başkan Böcek’e teşekkür


Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’nde paralarını teslim alan faytoncular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Fayton sahipleri Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayacak olmanın da heyecanını yaşadıklarını ifade ederek kendilerini mağdur etmeden bu sorunu çözen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.



Atlar hayvanat bahçesinde


Olağanüstü UKOME Toplantısı sonrası alınan karar gereği Antalya genelinde 10 Haziran 2019 tarihi itibariyle fayton faaliyetleri durduruldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kararın ardından faytoncuların da mağdur edilmeyerek kendilerinin ya da bir yakınlarının Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınacağını açıkladı. Türkiye’ye örnek olan ve büyük takdir toplayan bu kararının ardından faytonlara koşulan atlar Antalya Hayvanat Bahçesi’ndeki yeni yaşam alanlarında bakıma alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden çıkan kararla da faytonculara at ve araba bedeli olarak 20 bin TL ödenmesi kararı çıktı. 12 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bu kararın ardından at ve fayton bedellerinin ödemeleri yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:25
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