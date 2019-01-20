0553 313 94 23

Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına hazırlanıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına yer yer bir metreyi bulan karda idman yaptırıyor- Toklular köyünden Turgay Yılmaz:- "Bizim coğrafyamızda atın ayrı bir önemi var. 300 hanelik köyde herkesin bir atı var"

20 Ocak 2019 Pazar 11:11
Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına hazırlanıyor

BİNGÖL (AA) - BESTAMİ BODRUK - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına kar üzerinde idman yaptırarak yarışlara hazırlıyor.

Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkı ayrıca sahip oldukları atlarla, her yıl temmuz ayında Kaymakamlık ve belediye desteğiyle düzenlenen yarışlara katılıyor.

Yarış zamanına kadar atlarını ahırda tutmak yerine karla kaplı arazide antrenman yaptıran köylüler, önce yumuşak kar içerisinde bata çıka atlarının kaslarının güçlenmesini sağlıyor.

Köylüler, bakımlarını düzenli olarak yaptıkları atları kondisyondan düşmemesi için yarışa hazırlığı kar üstünde yapıyor.

Atların, kalınlığı yer yer bir metreye ulaşan kar üzerinde koşması görsel şölen oluşturuyor.

- "Atlar bizim için çok önemli"

Köylülerden 32 yaşındaki Turgay Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da at sürdüklerini söyledi.

Anadolu coğrafyasında atın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "300 hanelik köyde herkesin bir atı var. Genelde gençler biniyor ama herkes atları seviyor." dedi.

Kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, ayaklarının temizlendiğini belirten Yılmaz, kar üzerinde eğlenmenin insanlara iyi geldiği gibi atlara da iyi geldiğini savundu.

28 yaşındaki Mervan Ender de yaz aylarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen yarışlara hazırlandıklarını ve onun için atları kar üzerinde koşturduklarını ifade etti.

Yarışların kendileri için önemli olduğunu, 10 yıldır ata bindiğini aktaran Ender, kar üzerinde koşmanın atlara iyi geldiğini, atların daha güçlü ve ata binmenin çok zevkli olduğunu belirtti.

8 yaşında at binmeye başlayan ve köyün en iyi at binicileri arasında yer alan 19 yaşındaki Ayetullah Kışlakçı da atları çok sevdiğini, kış aylarında genel bakımlarının yanı sıra güç kaybetmemeleri için kar üzerinde koşturduklarını aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:11
  1. AT
  2. At yarışları
  3. Bingöl
  4. kar
  5. kar üzerinde
  6. kar üzerinde ata biniyorlar
  7. Karlıova
  8. Toklular köyü
  9. Yarış atları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    1. Bursaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman,..
    2. Üniversitede sapkınlık hizmeti!
    3. Bakan Ziya Selçuk o detayı ilk kez..
    4. Nadal çeyrek finalde
    5. Kadın seyis, atları çocuklarından..
    6. Galatasaray zirve yarışına evinde..
    7. Görme engelli avukat çift azimleriyle..
    8. Trump'ta ego tavan yaptı! "Benim..
    9. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı..
    10. Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına..
    11. "Sihirli flüt", Mozart'ın doğum..
    12. TEM Otoyolu'nda çift katlı otobüs..
    13. Uzmanlardan "#10yearchallenge" akımı..
    14. İç Anadolu ve Ege YKS'nin en başarılı..
    15. "Tek odada yanan soba ile 11 kişi..
    16. 2200 rakımlı geçidin ulaşım nöbetçileri
    17. Hayalindeki mekanları kumaşlara nakşetti
    18. Mültecinin değil sapkınlığın BM’si
    19. Osmaniye'de hastanedeki silahlı kavga
    20. İki katlı halk otobüsünde yangın
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?