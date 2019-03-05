Atlama kulelerinden kayakla atlayış yapan öğrenciler nefes kesti

Erzurum’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak projesi kapsamında ilköğretim öğrencileri atlama kulelerinden kayaklı atlayış yaptı. Öğrencilerin atlayışları adeta nefes keserken bazı çocukların düşme anı da objektiflere yansıdı.

Kayakla atlama sporuna teşvik amacıyla düzenlenen yarışmaları izleyen Hilalkent 125. Yıl İlköğretim Okulundan yaklaşık bin 200 öğrenci heyecan yaşadı. Sabah saat 10.30’da başlayan yarışmalar K20, K40 ve K90 rampalarında gerçekleştirildi. Atlama kulelerinden atlayış gerçekleştiren çocuklar nefes kesti. Bazı çocuklar da atlayış yaptıktan sonra hızlarını alamayıp düştü. Doyasıya bir gün geçiren öğrenciler ayrıca bol bol kar topu oynayıp, karda yuvarlanmanın tadını çıkardı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kayakla Atlama Festivalinin bugün çok güzel bir şekilde icra edildiğini ifade ederek, "Okul sporları kapsamında, bir okulumuzun projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa Kayaklı Atlama Türkiye Şampiyonasını icra ediyoruz. Amacımız bu sporu tabana yaymak. Bin 200 öğrenci arasında ilgi duyan öğrencileri seçtik. Kayaklı atlama iyi dereceye gelecek. Bu projenin kış sporları adına güzel meyve verecek" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’da, "Biz Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin sadece ders başarısına bakmayalım diyoruz. Bütün öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını istiyoruz. Şöyle bir hedefimiz var Erzurum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erzurum’da öğrenim gören 165 bin öğrencimizin hepsini herhangi bir spor branşında veya kültürel faaliyette sahneye çıkartıp onları alkışlatmak istiyoruz" diye konuştu.