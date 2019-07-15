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Atışlar 15 Temmuz için yapıldı

Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte havalı tabanca atıcılığı turnuvası düzenledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:40
Atışlar 15 Temmuz için yapıldı

Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte havalı tabanca atıcılığı turnuvası düzenledi.


Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği sportif faaliyetler çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte havalı tabanca atıcılığı turnuvası etkinliği düzenledi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü atıcılık poligonunda düzenlenen havalı tabanca atıcılığı turnuvasına 8 kategoriye 144 sporcu katıldı. Küçük, yıldız, gençler ve büyük kategorilerinde bayanlar ve erkekler olarak yarışan sporculardan dereceye girenlere madalya ve Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen turnuvaya desteklerinden ve spora verdiği katkıdan dolayı Şahinbey Belediyesine teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:40
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