Atina’nın sesine bakın

İsmail Kumbuzoğlu

Ne diyor Kemalist Faşistler ve CHP’liler:

“24 Temmuz’da Ayasofya’da kılınan namaz; Laikliğin Cenaze Namazıydı.”

Zaten içi boşaltılmış hasta, düşkün ve ucube bir kavramdı. Şimdi de “ÖLDÜ” diyorsunuz. Ne yani, sürekli yoğun bakımda mı kalacaktı?

Bir deri bir kemik kalan hastanızın cenaze namazına bile katılmadınız.

Hiç olmazsa, bayrağınızdaki altı oktan biri olan bu “ölü”nün “LAİKLİK” ismini de kaldırın.

İşte bunu yapamazsınız.

Zira bu ilkeler, 1982 Anayasası’nın “değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” maddelerinden sayılmaktadır.

Ne olacak şimdi. Cenazeniz ortada kaldı.Bari, mumyalayın da kokmasın.