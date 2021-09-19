Atina’da dikkat çeken toplantı: Afganistan’daki son durum görüşüldü!
NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapıldı. Toplantıda Afganistan'daki son durum görüşüldü.
Toplantıda NATO’nun yürüttüğü operasyonların yanı sıra ittifakın karşılaştığı zorluk ve tehditler masaya yatırıldı.
Toplantıda ittifakın, teknolojik değişimin hızına ayak uydurması gerektiği dile getirilirken, Afganistan’daki durum hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda Polonyalı Korgeneral Janusz Adamczak’ın, NATO Uluslararası Askeri Personel Direktörlüğüne getirilmesine karar verildi. Adamczak görevi 2022 yazında teslim alacak.