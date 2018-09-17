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Atina'da Çipras ve Anastasiadis'ten ‘Kıbrıs’ zirvesi!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Çipras, "Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm için planlarımızı yaptık." dedi

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:06
Atina'da Çipras ve Anastasiadis'ten ‘Kıbrıs’ zirvesi!

Yunanistan Başbakanı Aleksis  Çipras, başkent Atina'ya çalışma ziyareti için gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşmeden önce gazetecilere açıklama yapan Çipras, "Bölgede istikrar ve barışın yanı sıra Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm için planlarımızı yaptık." dedi.

Çipras, görüşmede bölgedeki yeni zorlukları ele alacaklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, genel görünümü göz önüne koymak ve Kıbrıs meselesi ile ilgili birbirimizi bilgilendirmek için bu fırsatı bulduğumuz için memnunum." ifadelerini kullandı.

Anastasiadis de BM Genel Kuruluna işaret ederek, "Umarız New York'taki gelişmeler, (BM) Genel Sekreter de ön koşulların oluştuğunu değerlendirirse, yapıcı diyaloğun sürdürülmesine yardımcı olacak gelişmeler olur." diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, geçen hafta Atina'da (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ve Rum mevkidaşı Nikos Hristodoulides ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:06
  1. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  2. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  3. Nikos Anastasiadis
  4. Kıbrıs

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