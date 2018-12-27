Atina'da kilise önünde bombalı saldırı!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Olayda 1 polis yaralanırken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.27 Aralık 2018 Perşembe 09:34
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da Saint Dionysios Kilisesi önünde bir bomba düzeneği patladı.
Patlamada 1 polis memuru yaralandı.
Patlamanın yerel saatle 05.00 (TSİ 06.00) meydana geldiği aktarıldı.
Yunanistan'da büyük korkuya sebep olan olay hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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