Burak Özügergin kimdir? Atina Büyükelçisi Burak Özügergin oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan büyükelçilerin atanmasına ilişkin karara göre, Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik merkeze alındı. Yaşar Halit Çevik’in yerine Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Burak Özügergin atandı. Peki Burak Özügergin kimdir?

Burak Özügergin, Türk diplomat. Burak Özügergin George Mason Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisat lisansı, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk yüksek lisansı yaptı. 1985'te Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

Paraguay nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Armağan İnci Ersoy, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Murat Mustafa Onart, Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri getirildi.

Merkeze çekilen büyükelçiler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı.