Atın içeri şu darbeciyi! Emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu skandal 28 Şubat açıklaması

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Emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu, "Cumhuriyet-Siyaset-Vesayet" adlı bir kitap kaleme aldı. Kitabında 28 Şubat sürecine geniş yer ayıran Silahçıoğlu, dindar insanların eğitim-çalışma hayatına yapılan darbeden inançlarını yerine getiren Müslümanları sorumlu tuttu. AK Parti iktidarını da hedefe koyan Silahçıoğlu, "28 Şubat daha sonra siyasal İslamcılar tarafından demokrasiye müdahale olarak nitelendirilecekti!" dedi.

28 Şubat'ı güzelledi, dindarları hedef aldı

28 Şubat'ın bir darbe olmadığını öne süren Silahcıoğlu, "28 Şubat uygulamaları 'Siyasal İslam'ın yıllar sürecek bir mağduriyet istismarına yol açtı. Anayasal bir kurum olan ve içinde Cumhurbaşkanı ile hükümet üyesi 4 bakanın da yer aldığı ve altına imza koydukları 'Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı, daha sonra siyasal İslamcılar tarafından demokrasiye müdahale olarak nitelendirilecekti!" ifadelerini kullandı.

İnanların özgürlüklerinin önünü açan AK Parti'yi hedef aldı

28 Şubat darbe sürecini, "Hâlbuki Cumhurbaşkanı makamındaydı. Meclis açıktı. Parlamento toplanmaktaydı. Hükümet işbaşındaydı. Ortada ne 'Olağanüstü Hal' ne de 'Sıkıyönetim' vardı. Yapılan tek şey yalnızca Anayasal engelleri siyasal İslam'ın önüne koymak olmuştu." ifadeleri ile yumuşatmaya çalışan Doğu Silahçıoğlu, AK Parti iktidarının dindarların özgürlüklerinin önünü açmasını şöyle hedef aldı:

"Ne var ki 4 yıl sonra 2002'de başka bir parti adıyla tekrar işbaşına gelecek olan 'Siyasal İslam' bu kararlar gereğince yapılan düzenlemelerin tümünü uygulamadan kaldıracak; 28 Şubat'ta yapılanı bir 'Askeri Darbe' olarak nitelendirecek ve sorumlu gördüğü asker/ sivil kişilerin yargılanması için girişim başlatacaktı."

Yıllar önce çöpe atılmış 'İrtica' söylemini gündeme getirdi!

Yazıklarından 28 Şubat artığı olduğu anlaşılan Silahçıoğlu, yıllar önce çöpe atılmış "irtica" söylemi ile Müslümanları hedef aldı:

"1997 başlarında iktidarda, Siyasal İslamcı Refah Partisi ile liberal muhafazakâr Doğru Yol Partisi koalisyonu vardı. Siyasal İslamcı partinin genel başkanı Başbakan olmuştu. Partinin yandaşları başkent sokaklarında cami avlularında 'şeriat isteriz' naraları atmaya başlamışlardı. 'Müslümanlar içlerindeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin' diye tehditler savuruyorlardı. Başbakanlık Konutu’nda 'tarikat liderleri ve şeyhler' için iftar davetleri veriliyordu. 'İrtica tehlikesi' Cumhuriyetin başkenti Ankara'da boy göstermeye başlamıştı!."