Hakan Atilla'yı karşılayan Bakan Albayrak'tan ilk açıklama Hakan Atilla'yı İstanbul Havalimanı'nda karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisini bekleyen basın ordusuna açıklama yaptı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Bakan Albayrak karşıladı Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Havalimanı çıkışında kendisini bekleyen basın ordusuna açıklamalarda bulunan Albayrak şunları kaydetti: "Hayırlı ve çok güzel bir gün oldu. Ülkemize hayırlı olsun"

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