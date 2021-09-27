Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna nereli?

Üsküp (Makedonya) doğumlu olan Atilla Tuna, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etti. İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberidir.

1997 yılında Antonina Turizm, 2008’de Istanbul Walks ve 2017 yılında da Tehran Daily Tours olmak üzere turizm faaliyetlerinde bulunan üç ayrı seyahat acentesini kurmuş ve halen bu şirketlerin Genel Müdürlüklerini yapmaktadır. 2020 yılında online eğitimler veren “Antonina On Line Mektep”i kurdu. İstanbul şehrinin kültürel ve mimari mirasını korumak için 2002 yılında kurulan Şehristanbul Derneği’nin kurucu başkanıdır.

TÜRSAB Boğaz BYK (2003-2005) üyeliği yapmıştır. 2. ve 15. Galata Şenliği’nin ve 1. Uluslararası Galata Festivali “Galata Fest”in direktörlüğünü yapmıştır. İstanbul Balık Festivali’nin festival direktörüdür. Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu (2003-2004) üyeliği yapmıştır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği, Rumeli Yöneticiler ve İşadamları Derneği (RUYİAD), Teşvikiye Rotary Kulübü üyesidir. İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Sibel Tuna ile evli ve Ekin Celal, Ozan ve Bulut adlarında üç çocuk babasıdır.