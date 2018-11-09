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Atilla Taş yeniden gözaltına alınıp tutuklandı mı?

FETÖ davasından yargılanan sanatçı Atilla Taş, örgüte bilerek yardım etmek suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Taş’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı duyuruldu.

09 Kasım 2018 Cuma 15:19
Atilla Taş yeniden gözaltına alınıp tutuklandı mı?

FETÖ davasından yargılanan sanatçı Atilla Taş, örgüte bilerek yardım etmek suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Taş’ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı duyuruldu.

Atilla Taş’ın, “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş’ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

“Sadece bayramda tweet atacağım”

FETÖ’nün Medya Yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın Silivri Cezaevi'nden çıkmıştı. Atilla Taş cezaevi çıkışında, espirili bir dille; "1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım.” Demişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 15:19
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