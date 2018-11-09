Atilla Taş için yeni karar!
FETÖ'yü öven, destekleyen mesaj ve açıklamaları sebebiyle uzun süre cezaevinde tutuklu kalan Atilla Taş, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Taş, cezasının infazı için bugün tekrar gözaltına alındı.09 Kasım 2018 Cuma 15:08
Atilla Taş'ın, "FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi.
İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
KAYNAK: HABER7
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