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Atilla Taş cezaevine gönderildi

Atilla Taş, infaz işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne götürüldü. Atilla Taş, bugün gözaltına alınmıştı

09 Kasım 2018 Cuma 19:55
Atilla Taş cezaevine gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 19’u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Atilla Taş, infaz işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne sevk edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’nce, yerel mahkeme tarafından verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Taş’ın, evinden alınarak getirildiği İstanbul Adliyesi’ndeki infaz işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz İşlemleri Bürosu tarafından, onanan hapis cezası hesaplanan ve cezaevine sevki için müzekkere yazılan Taş, görevli polislerce Metris Cezaevi’ne götürüldü

Soruşturma ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan, 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada tahliye edilen Taş’ın, yattığı cezasının mahsup edilmesiyle birlikte bir süre cezaevinde kalması bekleniyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:55
  1. İstanbul
  2. Atilla Taş

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