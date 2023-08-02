Atilla Aksoy kimdir? Ordu Emniyet Müdürü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü de değişti. Kararnameye göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne Polis Başmüfettişi Atilla Aksoy atandı. Mevcut İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Atilla Aksoy kimdir?

Atilla Aksoy, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra polis akademisine girdi ve başarı derecesiyle mezun oldu. Polis kariyerine farklı bölgelerde görev alarak başlayan Aksoy, aynı zamanda birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Aksoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.