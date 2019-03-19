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Atılım Üniversitesi öğrencisi, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda birinci oldu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Mehmet Demir, 2019 Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda birinci oldu.

19 Mart 2019 Salı 15:45
Atılım Üniversitesi öğrencisi, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda birinci oldu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Mehmet Demir, 2019 Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda birinci oldu.


İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın 18 Mart günü gerçekleşen finalinde Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencisi Mehmet Demir birinci oldu. Demir, ödülünü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB başkanı Mustafa Gültepe’den aldı.


Mehmet Demir; “Bu yıl 27’ncisi düzenlenen ve jüri üyelerini moda sektörünün en önemli isimlerinin oluşturduğu Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nda birinci olmak hayallerimin de ötesindeydi. Tasarım insanın içinde olduğu kadar öğrendikleri ile de geliştirebileceği bir süreç. Bana her aşamada destek veren okuluma, hocalarıma ve üretim sürecinde sonuna kadar yanımda olan Seçil Giyim çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.


Jüri üyeleri arasında İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Altan, Moda ve Stil Danışmanı Ece Sükan, Moda Tasarımcısı Gamze Saraçoğlu, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, Tasarımcı Murat Süter ve Moda Tasarımcısı Özgür Masur’un bulunduğu 2019 Koza Genç Tasarımcılar Yarışması’nda bu yıl 10 genç tasarımcı finale kalmaya hak kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:45
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