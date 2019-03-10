0553 313 94 23

AK Partili Aydıner: Bayrampaşa benim sevdamdır

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 2019-2024 Vizyon Projeleri’ni tanıttı. Aydıner, “Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil, sizlerin makamıdır” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 18:51
AK Partili Aydıner: Bayrampaşa benim sevdamdır

AK Parti Bayrampaşa 2019-2024 Vizyon Projeleri, Lionel Hotel’de yapılan organizasyonunda Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner tarafından tanıtıldı. Organizasyona Aydıner’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, teşkilat mensupları, Bayrampaşalı iş adamları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katılım sağladı.

“Biz sadece sizlere hizmetkârlık yapmaya geldik”

Bayrampaşa’yı ne kadar sevdiğini vurgulayan Başkan Aydıner, “Ne diyor Cumhurbaşkanımız,‘İstanbul benim aşkım’ diyor. Bayrampaşa da benim sevdamdır. Biz Bayrampaşa’yı da sizleri de yürekten seviyoruz. Sizlere gönülden aşığız sevgili kardeşlerim. Belediye başkanlığına başladığımdan bugüne gelinceye kadar sizlerin her türlü sorunlarınızla ilgilenmek benim borcum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil. Bu makam milli iradenin yani sizlerin makamıdır. Biz sadece sizlere hizmetkârlık yapmaya geldik ve inşallah sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Projelerimiz de Bayrampaşa’yı yedi yıldızlı bir Bayrampaşa yapacak” ifadelerini kullandı.

“6 bin 500 kişi burada istihdam edilecek”

Tüm projeleri sırasıyla tanıtan Başkan Aydıner, “Otogar ve Hal Alanları Türkiye Teknoloji Üssü Projesi’nde bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmaların, iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümelendiği bir üs olarak kullanacak. Prototipler üretilecek; laboratuvar ve test merkezleri barındıracak merkezde yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Türkiye’deki tüm üniversitelerin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim ve sinerji burayı bilgi, teknoloji üretim merkezi haline getirecek. 6 bin 500 kişi burada istihdam edilecek. 18 bin üniversite öğrencisi de burada bulunacak” dedi.

“Cumhur İttifakı mazlumların yanında zalimlerin karşısında”

Konuşmasında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlikteliğinden doğan Cumhur İttifakı’nın önemini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, “Milletimizin kendisinin sokaklarda, sahada, meydanlarda kurduğu bir ittifakımız var. Adı Cumhur İttifakı. 7 Ağustos mitingi ile birlikte ittifakımız daha da güçlendi. Ardından 24 Haziran seçimlerinden ittifakımızı güçlendirerek bugünlere geldik. Bu ittifak Türkiye için çok önemli. Niçin? Bu ittifak milletin bizzat kendisinin kurduğu bir ittifak. Milletin ne yerlerine taşıyarak, bu millete hizmet için yola çıkmış bir ittifak. Bu ittifak mazlumların yanında zalimlerin karşısında olan bir ittifak” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:51
  1. AK Parti Bayrampaşa 2019-2024 Vizyon Projeleri
  2. Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
  4. Yerel seçimler
  5. AK Parti
  6. Bayrampaşa
  7. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş ıslıklandı
    1. Şenol Güneş ıslıklandı
    2. Hentbol: Toplu sonuç
    3. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    4. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    5. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    6. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    7. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    8. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,..
    9. Hamilelikte saç dökülmesi neden olur?
    10. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    11. Evdeki tozlardan kurtulmak için neler..
    12. TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor:1 -..
    13. Sarıyer Belediye başkan adayları..
    14. Necip Uysal, 30 gün sonra sahada
    15. Okan Buruk: “10 maçtır kaybetmeyen bir..
    16. Okan Buruk: “10 maçtır kaybetmeyen bir..
    17. Futbol sahasına yıldırım düştü! Ölü ve..
    18. Liseli Muammer, motosiklet kazasında..
    19. "Üretimi artıracak hamleler yapmıyoruz"
    20. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    21. Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı
    22. Yıldırım "İş Dünyası ve STK..
    23. İnanılmaz sağlık skandalı! Minik..
    24. Filistin’in yeni Başbakanı Iştiyye..
    25. Maçın ardından
    26. "Türk vatanını hiçbir zalime teslim..
    27. Bakan Kurum: “Poşet kullanımı yüzde 70..
    28. Meteorolojiden çığ uyarısı
    29. Hamas yeni Filistin hükümetini..
    30. Muğla’da göçük altında kalan işçi öldü
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru