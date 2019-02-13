Atıl kapasite biyokütle, çevre dostu yakımla enerjiye dönüştürülecek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), TÜBİTAK ARDEB-1001 Programı desteği ile yakıt kalitesi düşük linyit ve tavukçuluk endüstrisinde oluşan yıllık 10 milyon ton atıl kapasite biyokütlenin, çevre dostu şekilde yakılması ve enerji üretimini sağlayacak bir teknoloji üzerine çalışıyor.

SDÜ Mühendislik Fakültesi, biyokütle ile düşük kaliteli linyiti ’Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne uygun sınır değerlerde yakarak enerji elde edilmesi için çalışma başlattı. SDÜ Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı’ndan Araştırma Görevlisi Dr. Barış Gürel’in hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na sunuldu.

1001-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) projeyi 2018 Yılı 2. dönemi kapsamında desteklemeye değer gördü.

"Yakıt, çevre dostu hale getirilmiş olacak, yerli ve milli sistemler kurulacak"

Araştırma Görevlisi Dr. Barış Gürel, TÜBİTAK ARDEB destek kapsamında olan projenin 32 ay süreli olduğunu söyledi. Süreç sonunda atıl kapasitedeki biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi sonucu milli servete katkı sağlanacağını belirten Gürel, ayrıca milli ve yerli dolaşımlı akışkan yataklı kazan sistemleri için bilgi üretileceğini kaydetti. Gürel, ARDEB-1001 kapsamında desteklenen proje ile ilgili şu teknik bilgileri paylaştı:

"Projede, Türk linyiti ve tavuk gübresinin (TG) farklı karışım oranlarında dolaşımlı akışkan yataklı yakıcıda yanması sonucu baca gazında oluşan CO2 ve O2 mol oranı ve CO, NOx ve SO2 derişimleri ve kanserojen olan Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH), dioksin, furan ve HCl emisyonlarının ölçülmesi ve yanma sonucu oluşan baca gazı emisyonlarının Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerin altında yakılması için yanma odası geometrisi ve proses sınır koşullarının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Çalışmada, et tavukçuluğu kümeslerinden çıkan atığın, Türk linyiti ile birlikte yakılarak; hem enerji üretimi, hem de önemli çevresel zararları olan bu atığın bertarafı için büyük ölçekli yakma tesislerinin tasarımı ve işletmesine yönelik teknolojik ve bilimsel bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır."

Öte yandan, projenin tam isminin "Yerli Linyit Kömürü-Biyokütle Karışımı Kullanan Dolaşımlı Akışkan Yataklı Kazan (DAYK) Sisteminde, Yanma Odası Geometrisi ve Sınır Koşullarının Yanma Parametreleri ve Baca-gazı Emisyonlarına Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması" olduğu kaydedildi.