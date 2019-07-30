Atıl fabrika’Şehir AVM’ oldu

Isparta’da uzun süredir atıl durumda olan eski yün iplik fabrikası yıkıldıktan sonra yerine yapılan alışveriş merkezi, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kentte, 2017 yılında Isparta Şehir Hastanesinin kurulmasıyla birlikte canlanan tren garı ile eğitim kompleksi arasında kalan bölgede kurulan Şehir AVM içerisinde, eğitim kurumu ve çeşitli köklü kurumların şubeleri yer aldı.

Daha önceleri atıl yün iplik fabrikası yerine bölgede kurulan ve ekonomik canlanmayı sağlayarak istihdam alanı oluşturulan hastane karşısındaki AVM, dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AVM kurucuları ile içerisinde bulunan firma yetkililerinin katılım sağladığı törende, kurban kesimi yapılarak dualar edildi.

Bölgede daha önce atıl durumda olan alanda ekonomik bir istihdam merkezi oluşturma amacıyla yola çıktıklarını ifade eden AVM kurucularından Yavuz Tüfekçi, “Böylesine güzel bir alanda yeni firmalar ile yeni insanlara istihdam alanı sağlamaya öncülük etmekten dolayı mutluyuz. Isparta ve vatandaşlarımız için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.