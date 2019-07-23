Atıl durumdaki köy okulunda çalışmalar aralıksız sürüyor

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde 50 yıl önce yapılan ve bakımsız kalması nedeniyle atıl olarak kalan okulda imece usulü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Değirmenyanı Köyü’nde 50 yıl önce yapıldıktan sonra kullanılmadığı için atıl duruma dönen köy okulu sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere yeniden yapılandırılıyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve başlayan Köy Muhtarı İhsan Kurt, köylülerin yardımı ile birlikte yaptığı imece usulü çalışmalar ile okul çatısının onarımı tamamladı. Çevre düzenlemesi hazırlıklarının en kısa sürede biteceğini belirten Muhtar Kurt, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve atıl durumdaki okuluntekrar canlandırılması için gerekli yardım sözünü aldığını ifade etti. İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen kepçe ile çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Kurt, “Göreve geldiğimizden itibaren köyümüze ve halkımıza en iyi hizmeti götürmek için çaba gösteriyoruz. Haziran ayında başladığımız çalışmalarda vatandaşlarımızla okulun çatısını tamamen onardık. Kısa sürede çevre düzenlemesini tamamladıktan sonra parkeleri döşeyip artık okulumuzda sosyal faaliyetlerimize başlamak istiyoruz. Bizler elimizden gelenin en iyisini yaparak vatandaşlarımızın yapmış oldukları tercihten pişman olmamalarını görmeyi diliyoruz” diye konuştu.