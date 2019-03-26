0553 313 94 23

Atıl durumdaki ahşaplar sanata dönüştürüldü

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında “Ahşaba Hayat Ver” sergisi düzenlendi.

26 Mart 2019 Salı 11:20
Atıl durumdaki ahşaplar sanata dönüştürüldü

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında “Ahşaba Hayat Ver” sergisi düzenlendi.


Öğrencilerin ahşap çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı ile akademisyenler ve öğrenciler birlikte gerçekleştirdi.


Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gençlik Projeleri Destek Programıyla atıl durumdaki ahşap eşyalardan sehpa, tepsi, çanta, resimlik gibi sanatsal eserler ortaya çıkardı.


Proje, Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sena Özdemir ve Eflani Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Canan Hilal önderliğinde 4 buçuk ayda tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe desteği alınan projede, 10 öğrenciye ahşap boyama eğitimi verildi.


Eğitimin sonunda öğrenciler farklı teknikler kullanarak atıl durumda bulunan ahşap eşyaları hayal güçlerini de kullanarak yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Sehpa, tepsi, çanta, resimlik, süs eşyası gibi sanatsal eserlere dönüşen ahşap eşyalar öğrencilerin elinde tekrar hayat bularak dekoratif ürün olarak sergideki yerini aldı.


Proje sayesinde kurulan atölye hem öğrencilere daha fazla sosyal alanı sunacak hem de ahşap boyama eğitimi alan öğrencilere çalışma imkanı sağlamış olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:20
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi
    1. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    2. Rakipsiz muhtar
    3. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    4. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    5. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    6. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    7. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    8. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    9. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    10. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    11. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    12. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    13. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    14. Gaziantep Algspor adım adım..
    15. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    16. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    17. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    18. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    19. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    20. ABD’de otelde silahlı saldırı
    21. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    22. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    23. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    24. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    25. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    26. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    27. Mültecilerin kurtarılma anları kamerada
    28. (Özel) Çocukların uyuduğu ev alev alev..
    29. Yalovalı öğrenciler okuyarak mesaj..
    30. Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti