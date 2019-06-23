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Atıkların liraya dönüşüm projesinde hedef 50 bin

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nitelikli evsel atıklarla birlikte e-atıkların ve bitkisel atık yağların lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’a 31 bin 15 hanenin aktif olarak katıldığını söyledi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:46
Atıkların liraya dönüşüm projesinde hedef 50 bin

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, nitelikli evsel atıklarla birlikte e-atıkların ve bitkisel atık yağların lira karşılığı puana dönüştüğü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’a 31 bin 15 hanenin aktif olarak katıldığını söyledi. Başkan Uysal, hedefin bu rakamı 50 bine çıkarmak olduğunu söyledi.


Antalya’nın nüfusu 500 bine yaklaşan ilçesi Muratpaşa’da belediyenin uyguladığı Türkiye’nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta aktif katılımcı hane sayısı 30 bini geçti. 3’üncü yılının geride bırakan projeyle evlerde yani kaynağında ayrıştırılan kağıt, metal, cam ve plastik gibi nitelikli atıklarla birlikte elektrikli atıklar ve bitkisel atık yağlar ’Çevreci Komşu Kart’ta lira karşılığı puana dönüşüyor. Başkan Uysal, 31 Mayıs itibariyle 10 milyon 929 bin 969 kilogram nitelikli atığın proje kapsamında evlerden toplandığını söyledi. Bununla birlikte 920 parça elektrikli atığın da evlerden alındığı belirten Başkan Uysal, bugüne kadar yapılan çalışmalarla Muratpaşa’da 90 bin 332 hanede kişiye özel kart verildiğini söyledi.


Projeye 31 bin 15 hanenin de aktif katılımın sağlandığını belirten Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kartlara, 3 yıl içinde, 3 milyon 408 bin 37 lira karşılığı puan yüklendiğini kaydetti. Başkan Uysal, yüklenen puanların 2 milyon 975 bin 534 liraya karşılık gelen kısmının anlaşmalı marketler başta olmak üzere sinema salonları ve fırınlarda kullanıldığını belirtti. Çevreci Komşu Kart projesinin Nisan 2016’da pilot çalışma olarak başladığını ve 11 ay gibi kısa bir sürede Muratpaşa’nın genelinde uygulanmaya başladığını belirten Başkan Uysal, projenin aktif katılımcı sayısının 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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