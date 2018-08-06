Atiker Konyaspor'dan transfer bombası Paolo Hurtado
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor Portekiz takımlarından Vitoria Guimaraes'de forma giyen Paolo Hurtado ile büyük ölçüde anlaştı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
Yeşil beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
Geçen sezon Vitoria Guimaraes formasıyla Portekiz Liginde 11 gol, 5 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupasında da oynamıştı.
Hurtado'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro.
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