Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Lines ve Marcao, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Nagatomo ve Belhanda sahaya çıktı.

Galatasaray, Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile maça başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Marcao ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Linnes'i de kadroya dahil etmedi.





- Atiker Konyaspor'da değişiklik yok





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MKE Ankaragücü ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını değişiklik yapmadı.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana ve Yatabare 11'i ile başladı.





- Josef Sural unutulmadı





İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.

Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural'ın fotoğrafının yer aldığı "Başımız sağ olsun Alanyaspor" yazılı pankartla sahaya çıktı.





- Konyaspor'un onur konuğu Doğan Halisdemir





15 Temmuz'da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Konyaspor yönetimi tarafından onur konuğu olarak statta ağırlandı. Tribünlerde alkışlarla karşılanan Halisdemir'e sporseverler karanfil attı.



Öte yandan yaklaşık 30 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.



