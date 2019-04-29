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Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 11'ine göre iki değişiklik yaptı

29 Nisan 2019 Pazartesi 20:39
Atiker Konyaspor-Galatasaray maçından notlar

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Lines ve Marcao, Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Nagatomo ve Belhanda sahaya çıktı.

Galatasaray, Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile maça başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Marcao ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Linnes'i de kadroya dahil etmedi.


- Atiker Konyaspor'da değişiklik yok


Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MKE Ankaragücü ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını değişiklik yapmadı.

Atiker Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana ve Yatabare 11'i ile başladı.


- Josef Sural unutulmadı


İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, Konyaspor Kulübü tarafından unutulmadı.

Her iki takım futbolcuları Çek futbolcu Sural'ın fotoğrafının yer aldığı "Başımız sağ olsun Alanyaspor" yazılı pankartla sahaya çıktı.


- Konyaspor'un onur konuğu Doğan Halisdemir


15 Temmuz'da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Konyaspor yönetimi tarafından onur konuğu olarak statta ağırlandı. Tribünlerde alkışlarla karşılanan Halisdemir'e sporseverler karanfil attı.

Öte yandan yaklaşık 30 bin Atiker Konyaspor taraftarı, tribünde yerlerini aldı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurarak takımlarını destekledi.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 20:39
  1. Atiker Konyaspor
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  3. Galatasaray
  4. Maçtan notlar
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  6. SÜPERLİG

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