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Atık yağ karşılığı kedi köpek maması

Denizli'de atık yağları, satın alarak ya da karşılığında hediyeler vererek 4 yılda 41 bin litrenin üzerinde atık toplayan Pamukkale Belediyesi, son kampanyasıyla 3 litre atık yağ getirene 100 gram kedi ya da köpek maması verecek

07 Aralık 2018 Cuma 15:33
Atık yağ karşılığı kedi köpek maması

DENİZLİ (AA) - Denizli'de atıkların geri dönüşümü konusunda yürütülen projeyle 4 yılda 41 bin litre atık yağ toplayan Pamukkale Belediyesi, 3 litre atık yağ getirene 100 gram kedi ya da köpek maması dağıtımına başladı.

Özel bir şirketle yapılan "Bitkisel Atık Yağların Toplanması" protokolü imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bitkisel atık yağların geri dönüşümünün sağlanmasına önem verdiklerini, geçen yıl 10 bin 720 litre, bu yılın 10 ayında ise 15 bin 984 litre atık yağ topladıklarını bildirdi.

Gürlesin, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünüldüğünde belediye olarak 4 yılda topladıkları 41 bin 673 litre atık yağla 41 milyar 673 milyon litre suyun kirlenmesini önlediklerini ifade ederek, halkın farkındalığı anlamında önemli mesafe kat ettiklerine işaret etti.

Belediye olarak 5 litre atık yağ için 3, 2 litre atık yağ için 1 lira ödediklerini, 5 litre atık yağ getirene isterse 750 mililitre sıvı deterjan hediye ettiklerini anlatan Gürlesin, bu yıl farklı bir seçeneği daha gündeme getirdiklerini, 3 litre atık yağ getirene 100 gram kedi veya köpek mamasını ücretsiz olarak vereceklerini bildirdi.

"Hem çevremizi korumak hem de hayvanlarımızın beslenmesine yardımcı olmak istedik" diyen Gürlesin, ev ve iş yerlerinde atık yağ biriktiren vatandaşları, belediyenin Alo Atık hattına ulaşmasını istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:33
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