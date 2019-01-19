Atık toplayıcılarının sorunları çalıştayda tartışılacak

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sendikalar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından sokaktaki atık toplayıcılarının sorunlarına çözüm üretmek için Ankara'da çalıştay düzenlenecek.

Atık toplayıcılarının sorunları ve çalıştayla ilgili AA muhabirine bilgi veren ÇMO Genel Başkanı Baran Bozoğlu, çevre sorununu çözmek için bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti.

Atık sahalarının dolmaya devam ettiğini, belediyelerin yeni atık sahaları oluşturmaya çalıştığını anlatan Bozoğlu, bu durumun vatandaşları rahatsız ettiğini bildirdi.

Bozoğlu, atıklar konusunda en önemli ve çözülemeyen meselenin ise sokaktaki atık toplayıcıları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaklaşık 500 bine yakın kayıt dışı sokak atık toplayıcısı var. Mahallelerimizde, sokaklarımızda, kent merkezlerimizde uygun olmayan koşullarla kendilerince hayat mücadelesi veren insanları görüyoruz. Kimi zaman horlanıyor, kimi zaman dışlanıyor, kimi zaman da doğru olmayan ithamlara maruz kalıyorlar. Bu insanlar, çöplerimizde atıklarımızı, kaynağından ayrı toplamadığımızdan dolayı bunları ayrıştırıp ekonomiye kazandırmak için çaba harcıyor. Sokak atık toplayıcılarının uygun olmayan koşullarda bu işi yapıyor olması vicdanen de teknik olarak da hukuken de uygun değil. Onlar da bu işi yaparken zarar görmek istemiyor."

- "Sıfır atık konusu sokak atık toplayıcıları için fırsat olabilir"

Bozoğlu, atık toplayıcılarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın pozitif yaklaşım içinde bulunmasının kendilerini sevindirdiğini vurgulayarak, partiler ve çeşitli kurumları ziyaret ederek, bu konuyu paylaştıklarını, ziyaretler sonunda bir çalıştay düzenlemeye karar verdiklerini aktardı.

Atık toplayıcıları konusuna sahip çıkılmasını istediklerini belirten Bozoğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sendikalar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'ni de işin içine katan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da konuşmacı olarak katılacağı planlanan bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu işi Cumhurbaşkanlığı da muhalefet partileri de çözmek istiyor. Bu işi sahiplendik ve Türkiye'deki sokak atık toplayıcıları meselesini çözmek istiyoruz. 2019 yılının bu meselenin çözüldüğü bir yıl olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Şubat ayında düzenleyecekleri çalıştay ile öncelikle siyaset alanının bu konuya odaklanmasını hedeflediklerini aktaran Bozoğlu, yapılacak oturumlarla konunun hem iktisadi hem de çevresel boyutunu bütün paydaşlarla tartışıp, ortak zemin bulmak istediklerini vurguladı.

Bozoğlu, her ne kadar kötü koşullarda da olsa atık toplayıcılarının da birtakım gelir düzeyleri olduğunu ve o düzeyin düşmeyeceği bir yöntemin bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

