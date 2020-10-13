Atık suda virüsü araştıracaklar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli bir grup akademisyenin hazırladığı proje kapsamında, hastane atık suyunda Kovid-19 taraması gerçekleştirilecek.
Toplam 6 akademisyenin görev aldığı projede, virüsün atık sularda canlı olup olmadığı araştırılıp, farklı virüs ve bakterilerle ilişkileri tespit edilecek. Yaklaşık 1 yıl sürecek çalışma kapsamında akademisyenler, elde edecekleri verilerle yerel yönetim ve ilgili kurumlara alacakları tedbirler için bilgi sağlayacak.