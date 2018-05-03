Atık plastik şişe ve pipetler arabaya dönüştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Fen bilimleri öğretmeni Çiğdem Tamkavas'ın hayata geçirdiği proje kapsamında öğrenciler, bir ay boyunca yaptıkları ön çalışmayla evleri ve okul çevresindeki plastik şişe ile pipetler topladı.

Projede toplanan plastik şişe ve pipetler, daha sonra okulun atölyesinde yapılan çalışmayla mini araba haline getirildi. Farklı ebat ve şekillerdeki arabaların arkalarına bağlanan balon içerisindeki havayla da hareket etmeleri sağlandı.

Okulda hava basıncıyla hareket eden arabalar büyük ilgi gördü ve bu arabalarla yarışlar düzenlendi.

Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Mahmut Şanverdi, öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevredeki atık durumda bulunan plastiklerin tekrar kazandırılması amacıyla gayret ettiklerini belirten Şanverdi, ''Bir aydır fen bilimleri öğretmeni Çiğdem Tamkavas tarafından yürütülen projemiz meyvelerini vermeye başladı. Öğrencilerimiz evleriyle, okul çevresindeki pipet ve plastik şişeleri topladılar. Okul atölyemizde öğretmenimizin denetimlerinde 25 farklı ebat ve figürde mini araba ortaya çıktı.'' dedi.

Araba sayısını artırarak tüm ilçe genelinde araba yarışları yapmak istediklerini aktaran Şanverdi, atık durumda bulunan plastiklerin tekrar kazandırılması ve arabaya dönüştürülmesinin çocuklar üzerinde oldukça iyi izler bıraktığını sözlerine ekledi.

Projede yer alan 8. sınıf öğrencilerden Salih Göğsüaçık da projede yer almaktan mutululuk duyduklarını ifade ederek, ''Araba yapma fikri ortaya çıktığında çok sevindik. Hemen işe koyulduk ve öğretmenimizin verdiği bilgileri hayata geçirdik. Derslerimizden arta kalan zamanlarda araba yapımına devam ettik. Bazı arkadaşlarımız evde bazıları da okulda arabalarını tamamladı.'' dedi.

Öğrencilerden Furkan Döğen de plastik arabalarla mutlu olduklarını, büyük keyif aldıkları yarışların her yıl olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA