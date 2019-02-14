Atık pil toplamada bu yılki hedef 10 ton

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yılki atık pil toplama hedefini 10 ton olarak açıkladı. Geçen yıl yaklaşık 9 ton atık pil toplayarak milyonlarca ton toprak ve suyun kirlenmesini engelleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, TAP işbirliğiyle merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere "Atık Pil Eğitim Semineri" verdi.

Çevre duyarlılığı konusunda yaptığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) işbirliğiyle merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik "Atık Pil Eğitim Semineri" düzenledi. Bir süre önce ilçelerde başlattığı eğitimleri tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, merkezde ise son semineri Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi. Seminere, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran,TAP Proje Sorumlusu Diyem Özer ile eğitimciler katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, seminerde yaptığı konuşmada, atık pillerin toplanmasının önemine değinerek, bugüne kadar konuyla ilgili toplumun birçok kesimine yönelik konferans ve eğitimler düzenlediklerini söyledi.

“Ağır metal atıklarının çevreye çok ciddi zararı var”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında Denizli’de toplam 8 bin 704 kilogram atık pil toplandığını ve 2019 yılındaki hedeflerinin 10 bin kilogram olduğunu belirten Kapukıran, "Çevre konusunda başarılı çalışmalarımız devam ediyor, bu konuda ödüller aldığımızı da biliyorsunuz. Bu konudaki bakış açımızı siz değerli eğitmenlerimizin sayesinde ilçelerdeki öğrencilerimize de yayacağız” dedi. Basit bir enerji kaynağı olan pil içindeki ağır metal atıklarının çevreye çok ciddi zararı olduğuna dikkati çeken Kapukıran, “Atık pil hem kaynak sularımızı hem de topraklarımızı ciddi derecede kirletiyor. Sizlere dağıttığımız atık pil kutularını ve broşürleri okullarınıza yerleştirerek çevremizi kirleten bu materyalleri toplayabiliriz. Bu şekilde hep beraber çevre temizliğine katkıda bulunabiliriz. Ben sizlere hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Piller günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır”

TAP Proje Sorumlusu Diyem Özer ise pillerin kullanımı ve çevreye zararları ile ilgili bir sunum yaptı. Özer, “Piller günlük hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Hizmet ömrünü tamamladıktan sonra atarız. Ancak pillerin atık hale geldikten sonra da reaksiyonu devam eder. Sıcaklık pilin içindeki kimyasal reaksiyonu artırır. Bu nedenle pillerimizi sıcaktan uzak tutmalıyız. Hayatımızın vazgeçilmezi olan pillerin çevre felaketine sebep olmasını engellemek istiyorsak diğer atıklardan ayrı toplayıp pil toplama kutularına bırakmalıyız" dedi. Sunumun ardından seminere katılan eğitimcilere katılım sertifikası, atık pil ile ilgili broşür, eğitim CD’leri ve atık pil toplama kutuları verildi.