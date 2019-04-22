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Seçim 2019 Sayfası

Atık Pil Toplama Yarışması’nda son gün 30 Nisan

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22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
Atık Pil Toplama Yarışması’nda son gün 30 Nisan

Menteşe Belediyesi’nin Muğla Çevre Geliştirme Derneği ile 5’incisini düzenlediği okullar arası ödüllü atık pil toplama yarışması


30 Nisan 2019 Salı günü sona eriyor. Yarışmaya katılan okulların atık pilleri 30 Nisan 2019 tarihine kadar belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.


Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması ve geleceğe daha yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak amacıyla başlatılan yarışmanın ödülleri ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verilecek. Kent merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarına açık olan yarışma sonunda en fazla pil toplayan ilk 3 okul fotokopi makinesi, spor malzemeleri ve satranç takımı ile ödüllendiriliyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
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