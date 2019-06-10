0553 313 94 23

Atık pil fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde depolama alanındaki pillerin patlayarak yandığı atık pil geri dönüşüm fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 06:59
Atık pil fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde depolama alanındaki pillerin patlayarak yandığı atık pil geri dönüşüm fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Atıkların patlayarak yanma anları ise havadan görüntülendi.


Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Atıkların patlayarak yandığı yangında fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Fabrikadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.


Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın olmadığı yangın ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan fabrika alanında itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ve depolama alanındaki atıkların patlayarak yandığı anlar görünüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 06:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atık pil fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
    1. Atık pil fabrikasındaki yangın havadan..
    2. 10.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Son dönemde PKK'ya büyük darbe! Hepsi..
    4. Dikkat! Meteoroloji uyardı!
    5. Beyoğlu'nda korkutan olay
    6. Bir Azeri asker şehit oldu
    7. ABD bu iddia ile çalkalanıyor… ‘Trump..
    8. ABD'den Moldova'daki taraflara itidal..
    9. Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık!..
    10. Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın!..
    11. Almanya’da ırkçı saldırılar..
    12. "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye..
    13. Adana'da feci kaza... Yol ortasında..
    14. Detaylar ortaya çıktı... Eşi ve iki..
    15. Trafik teröristleri hakkında peş peşe..
    16. Bursa'da 'keyif' kabusa döndü... 3..
    17. Domaniç’te ev ve ahır yangını
    18. Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada..
    19. New York’ta bu yaz, her yer..
    20. Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
    21. Otomobil park halindeki kamyonun..
    22. Başkent’te anne ve kızı son anda..
    23. AGİT'ten Moldova açıklaması
    24. Adana'da cinayet
    25. Iğdır'da düzensiz göçmenler taşkınlık..
    26. Alkolün etkisiyle yakın arkadaşını..
    27. Bursa'da cam fabrikasının deposunda..
    28. Kütahya'da ev yangını
    29. New York'ta bu yaz her yer kırmızı..
    30. Uluslar Ligi’nin en değerli oyuncusu..
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Fatih Erbakan'dan sert çıkış: Millet bunlardan bıktı
    Fatih Erbakan'dan sert çıkış: Millet bunlardan bıktı
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...
    Sosyal medyada Binali Yıldırım çılgınlığı! Bomba paylaşımlar...