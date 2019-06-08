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Atık malzemelerden ritim grubu kurdular

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Hanife-Şefik Celep İlkokulu öğrencileri müzik öğretmenleri nezaretinde atık malzemelerden ritim grubu kurarak hünerlerini sergiledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
Atık malzemelerden ritim grubu kurdular

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Hanife-Şefik Celep İlkokulu öğrencileri müzik öğretmenleri nezaretinde atık malzemelerden ritim grubu kurarak hünerlerini sergiledi.


Okulun yılsonu etkinliğinde sahne alan öğrenciler velilerden ve izleyenlerden tam not aldı. Düzenlenen etkinlik ve yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Hanife ŞefikCelep İlkokulu Müzik Öğretmeni Mazlum Korkmazcan, “Okulumuzda sıfır atık projesi kapsamında öğrencilerimizden ve velilerimizin yardımıyla atık malzemelerden bir ritim grubu kurmuş olduk. Hem atık malzemeleri değerlendirdik hem de çocuklarımıza müziği ve ritim duygusunu sevdirmiş olduk. Bu bağlamda güzel ve başarılı bir çalışma oldu. Emeği geçen velilerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.


Atık malzemelerden ritim grubu kuran öğrencilerin başarılı performansı dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
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