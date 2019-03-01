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Atık döküm alanında yangın

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.

01 Mart 2019 Cuma 14:49
Atık döküm alanında yangın

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki katı atık depolama çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın aşırı duman nedeniyle çevrede, paniğe neden oldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:49
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