0553 313 94 23

Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, 80 kulüpten yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen şampiyonaya, 80 kulüpten yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın önemine vurgu yaptı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek olan sporculardan dereceye girenlerin milli takıma seçileceğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesinin de etkisi ile şampiyonaya büyük ilgi var. Yurt genelindeki 80 kulüpten yaklaşık 500 sporcumuz bu şampiyonaya katıldı. Bu yarışmaların önemi, 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve dünya kupasına gidecek olan sporcuların da belirleneceği milli takım kriterlerini taşıyan bir sınav olması."

Kılınç, geleceğin şampiyonlarını çıkartmak için minik sporculara önem verdiklerini aktardı.

Şampiyona, 2 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:38
  1. atış
  2. Erdemli
  3. Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası
  4. Mersin
  5. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    1. "İnşallah Galatasaray'ı eleriz"
    2. Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    3. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    4. İdlib'deki rejim saldırıları
    5. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    6. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    7. "Pet şişe getirenlere kontör..
    8. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    9. Flaş gelişme! FETÖ'nün Azerbaycan..
    10. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı..
    11. Hepsiburada, Gaming İstanbul'un..
    12. Yeni Meclis-TBMM Başkanı kim olacak?
    13. Bakan Dönmez elektrik dağıtım..
    14. Handan İnci Elçi kimdir? Mimar Sinan..
    15. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    16. Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye..
    17. Obertan, Erzurumspor'un tesislerine..
    18. Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması
    19. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
    20. FETÖ üyeliğinden aranan çift 3 yıl..
    Fatih Portakal emekli oldu
    Fatih Portakal emekli oldu
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!