THY- Euroleague
0553 313 94 23

Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

- Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

25 Kasım 2018 Pazar 20:29
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası


MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan şampiyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler de 570 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ve federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, yaptığı konuşmada dereceye giren sporcuların milli takım seçmelerine katılacağını söyledi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:29
  1. atıcılık
  2. Erdemli
  3. Mersin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
    1. Yalova'da devrilen traktörün altında..
    2. İİT'den Afganistan, Pakistan ve..
    3. İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    4. Motosiklet yayaların arasına daldı,..
    5. Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye..
    6. İşçiyi yumruklayan polis memuruna..
    7. Prens Selman Almanlara yaranmak için..
    8. Maçın ardından
    9. "VAR'ı tartışmayalım, VAR'ı..
    10. Düzce'de motosiklet yayalara çarptı: 1..
    11. Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını
    12. Kalifornia tarihinin en büyük yangını..
    13. Narlı tartoletler
    14. İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem!
    15. İran'ın Kermanşah eyaletinde 6,4..
    16. Evlilikbüyük bir şirket yönetmek..
    17. Mide yanmasının şifası: Altınmühür
    18. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    19. Slovakya BM'nin göç anlaşmasına karşı
    20. Kış aylarında donmuş çilekleri ne..
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?