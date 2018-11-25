Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası





MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan şampiyonda, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler de 570 sporcu dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ve federasyon yönetim kurulu üyeleri, sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, yaptığı konuşmada dereceye giren sporcuların milli takım seçmelerine katılacağını söyledi.