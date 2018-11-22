0553 313 94 23

Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na 570 sporcu katıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 13:45
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası


MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya 270'i havalı tüfek, 300'ü de havalı tabanca branşlarında olmak üzere toplam 570 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın son yarışı olmasına rağmen şampiyonaya ilginin iyi olduğunu belirtti.

Yarışmalarda, yurt dışı baraj puanını geçen sporcuların milli takıma seçilmeye hak kazanacağını vurgulayan Akgün, "Atıcılık sporunu sevdirmek ve bu dala daha fazla sporcu kazandırmak amacıyla yurt genelinde 11 yeni antrenman poligonu yapıldı. Yeni yapılacak antrenman poligonlarıyla yurt genelindeki sayı 35'e çıkacak." dedi.

Akgün, şampiyonanın 25 Kasım'da sona ereceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:45
  1. atış
  2. Erdemli
  3. Mersin
  4. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KİT Komisyonu toplantısı
    1. KİT Komisyonu toplantısı
    2. Sağlık Bakanlığı çalışanları kan..
    3. Medine Müdafii Fahreddin Paşa kabri..
    4. Canım efendim gül peygamberim
    5. "Aç kalacam!" korkusu diyeti boşa..
    6. Türkiye'den Patriot açıklaması: İyi..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Kansere yenik düşen genç öğretmen son..
    9. ‘Ölüm Mantarı’
    10. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    11. Bakan Süleyman Soylu sınır güvenliği..
    12. Fen liseleri masaya yatırıldı
    13. Bakırköy AK Parti belediye başkan..
    14. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    15. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine..
    16. Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye..
    17. Eski yüksek yargıçların yargılandığı..
    18. Musul'da öğrencileri taşıyan araca..
    19. Vücudumuz günün farklı saatlerinde..
    20. Şefkatsizlik en büyük sorun!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"