Athena, Tekirdağ'da konser verdi Rock müzik grubu Athena, Tekirdağ'da konser verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Koç Holding’in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest etkinlikleri kapsamında Rock müzik grubu Athena, konser verdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.



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