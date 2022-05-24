Athanasios Androutsos kimdir? Athanasios Androutsos nereli kaç yaşında? Athanasios Androutsos nerede oynuyor?

Athanasios Androutsos kimdir? Athanasios Androutsos, 6 Mayıs 1997 tarihide Atina'da doğdu. Süper Lig kulüplerinden Olympiacos ve Yunanistan milli takımında sağ bek veya orta saha pozisyonunda görev yapan Yunan profesyonel futbolcudur.

Athanasios Androutsos hangi takımlarda oynadı?

18 Ağustos 2016'da Androutsos, kulüpteki ilk maçına Portekiz kulübü Arouca'ya karşı UEFA Avrupa Ligi playoff maçında geç bir yedek olarak katıldı. 4 Aralık 2016'da Süper Lig'deki ilk maçına Levadiakos karşısında 4-0 kazandıkları maçta geç yedek olarak girdi. 11 Şubat 2017'de, 14 saniye sonra Süper Lig'deki ilk golünü AEL karşısında 2-0 yendikleri maçta attı.

30 Ağustos 2019'da Androutsos , Olympiakos'tan kiralık olarak Atromitos ile uzun sezonluk bir anlaşma imzaladı. 6 Ekim 2019'da Atromitos formasıyla ilk golünü deplasmanda 2–3 yendikleri Volos karşısında attı.

Androutos, Atromitos'a sezonluk kiralanmasının ardından 2020 yazında Olympiakos'a döndü , ancak Temmuz ortasından itibaren 21 Kasım 2020'de kadroya girdi. Rakipleri Panathinaikos'a karşı 1-0 derbi maçında 10 dakikadan az oynadı. . O zamana kadar kendisine yapılan yönetimden, önümüzdeki transfer döneminde başka bir kulübe transfer olacağı belliydi. Bu kulüpler arasında Hollanda kulübü VVV-Venlo ona bir sözleşme teklif etti, ancak o zamandan beri dört aylık bir süre içinde toplam 19 maçta oynadı ve 2023 yazına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Athanasios Androutsos milli takım kariyeri

15 Mart 2017'de Olympiakos'un genç oyuncusu Androutsos'un Yunanistan milli futbol takımına yaptığı uluslararası çağrı, Yunanistan'ın Belçika'ya karşı kritik eleme maçında Michael Skibbe tarafından büyük bir sürpriz oldu. 15 Mayıs 2018'de ilk maçına Sevilla'da Suudi Arabistan'a 2-0 yenildikleri maçta çıktı. 6 Mayıs 2021'de Yunanistan ile ilk golünü ceza sahasının ortasından kalenin yüksek merkezine sağ ayağıyla attı ve Norveç'e karşı hazırlık maçında 2-0 öne geçti. -1 deplasman galibiyeti.