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ATGAB başkanlığına Necip Topuz seçildi

Adana, Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (ATGAB) Başkanlığına Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz seçildi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:46
ATGAB başkanlığına Necip Topuz seçildi

Adana, Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizmi Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği (ATGAB) Başkanlığına Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz seçildi.


Birliğin 2019 yılı olağan Kongresi Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat:14.00 de Birlik Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Divan Başkanlığını Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ve Kâtip Üyelikleri ise Sevil can ile Zafer Koç’un yaptığı kongrede Birlik Başkanı ve Başkan vekilliklerinin yanında encümen üyeleri, Plan Bütçe Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.


Olağan Kongrede birlik başkanlığına Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz,1.başkan vekilliğineSevil Can . 2. başkan vekilliğine deMetin Buğa getirildi. Birliğin encümen üyeleri de şu isimlerden oluştu; Lütfi Ceyhan, Zafer Koç, İsmail Bektik,Metin Buğa


Atgab, Birlik Başkanlığına seçilen Topuz şunları kaydetti;


"Karataş ve Yumurtalık Marinası(Yat Limanları) için bayağı bir yol katledildi. Zaten fizibilite işlemleri tamamlanmıştı. Karataş ve Yumurtalık Sadece Adana’nın değil Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun da denize açılan tek kapısıdır diyerek konuşmasına şöyle devam etti.


Rekabet ederek değilde birlikte çalışarak her iki ilçeyi de nerelere taşırız, yaşam standartlarını nasıl yükseltiriz onun hesabını yapıyoruz. Öncelikle Karataş ve Yumurtalık Bölgesinde Rüzgâr ölçümleri yaptırarak nerelerde Kitte-Surff(Rüzgâr Sörfü) yaptırabiliriz arayışındayız. Karataş ve Yumurtalıkta Deniz, Tarih ve Doğal güzellikler var bunları iyi değerlendirmesini bilmeliyiz. Her iki ilçe arasında tekne turları düzenleyebiliriz, Yüzer Restoranları hizmete sokabiliriz. Yumurtalık ve Karataş halkını seviyorum 3 aylık Yaz Turizmini 6 aya çıkarmak için arayışlar içerisindeyiz ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Yumurtalık ve Karataş Turizm işletmecileri ile bir araya gelerek bir çalıştay yapmayı planlıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:46
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