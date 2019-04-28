0553 313 94 23

ATF Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi

Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi.

28 Nisan 2019 Pazar 17:01
ATF Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi

Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi.


Genel merkez binasında gerçekleştirilen kongrede konuşan Cenap Erol, önümüzdeki süreçte federasyon olarak bölge insanının ekonomisini güçlendirecek, yerel yönetimlerin işlerini kolaylaştıracak, kentin değerlerini ön plana çıkaracak, ülke ve dünya gündeminde önemli yer tutacak kültürel, turizm açısından değerleri gün yüzüne çıkaracak çalışmalara geçmişte örnek oldukları gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi. Erol,


"Adana’nın kuzey ilçeleriyle başlayan ve tüm Adana’yı kapsayacak konuma gelen şemsiyemiz içindeki tüm ilçelerimizle bütün kaygımız Adana’ya hizmet edebilmek olacaktır" dedi.


Yapılan seçimler sonrasında yönetim kurulu üyeliklerine Kubilay Vursavuş, Özcan Aladağ, Yaşar Usanmaz, İlhan Taş, Fethiye Gündoğan, Mustafa Kandemir, Adın Kaplan, Fatih Aydın, Mehmet Sağlam, Murat Erdoğan getirildi. Denetim Kuruluna ise Muhittin Yastı, Ali Erdoğan, Recep Ali Kara, Enver Pala ve Abdullah İspir seçildi.


ATF yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımı yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:01
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2
    1. TFF 2. Lig Beyaz Grup: Manisaspor: 1 -..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi..
    3. Japon Tajima, aradığı kitapları..
    4. Karabükspor’da Gençlerbirliği maçı..
    5. Yediği ceza sonrası kafa atarak camını..
    6. Festivalde 50 çeşit ottan yemek yapıldı
    7. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon..
    8. Devrek Cezaevinden 1 kişi firar etti
    9. Başkan Aydın’dan mermer ocakları çıkışı
    10. Gelin almada havaya açılan ateşle bir..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    12. Önce tek dizide şöhret olanlara çattı,..
    13. AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme..
    14. Bakü'de zafer Bottas'ın
    15. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona..
    16. Yeni Cami inşaatı hayırseverlerin..
    17. Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar..
    18. Eskişehir'de FETÖ baskını! 9 kişi..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    21. Bekçiler hırsızlık yapan zanlıyı..
    22. Hırvatistan'da otomobil ittirmede..
    23. Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline..
    24. Barzani'den 'sorunların anayasa..
    25. Ayvacık sahillerinde şaşırtan görüntü
    26. Kışın yatırdıkları minareyi kaldırdılar
    27. Güreşçiler, şampiyonadan başarıyla..
    28. Sancaktepe’de araçlar kafa kafaya..
    29. TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
    30. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!