Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol güven tazeledi.

Genel merkez binasında gerçekleştirilen kongrede konuşan Cenap Erol, önümüzdeki süreçte federasyon olarak bölge insanının ekonomisini güçlendirecek, yerel yönetimlerin işlerini kolaylaştıracak, kentin değerlerini ön plana çıkaracak, ülke ve dünya gündeminde önemli yer tutacak kültürel, turizm açısından değerleri gün yüzüne çıkaracak çalışmalara geçmişte örnek oldukları gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi. Erol,

"Adana’nın kuzey ilçeleriyle başlayan ve tüm Adana’yı kapsayacak konuma gelen şemsiyemiz içindeki tüm ilçelerimizle bütün kaygımız Adana’ya hizmet edebilmek olacaktır" dedi.

Yapılan seçimler sonrasında yönetim kurulu üyeliklerine Kubilay Vursavuş, Özcan Aladağ, Yaşar Usanmaz, İlhan Taş, Fethiye Gündoğan, Mustafa Kandemir, Adın Kaplan, Fatih Aydın, Mehmet Sağlam, Murat Erdoğan getirildi. Denetim Kuruluna ise Muhittin Yastı, Ali Erdoğan, Recep Ali Kara, Enver Pala ve Abdullah İspir seçildi.

ATF yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımı yapacak.