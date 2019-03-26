0553 313 94 23

Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti

İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu

26 Mart 2019 Salı 07:20
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.

Görgü tanıklarına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu.

Sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü belirtildi.

Ayrıca İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde de çok sayıda tarım alanını vurmaya devam ettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları tarafından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistin direnişine ait 15 hedefe bombardıman gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bombardımanın sınırdaki İsrail belde ve kentlerine dönük Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık olduğu savunuldu.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin Mısır arabuluculuğu sonucu başarılı olduğunun dün akşam Hamas tarafından duyurulmasına rağmen saldırıların yeniden başlaması dikkati çekti.

Direniş grupları Ortak Odası, pazartesi gecesi, İsrail saldırılara cevap olarak Gazze sınırına paralel İsrail beldelerine roket atışlarının düzenlendiği açıklamasını yapmıştı.

Fetih Hareketi dışındaki Filistinli grupların askeri kanatlarını içine alan "Ortak Oda", roketlerin "Sideyrot ve Netiyfot" beldelerine fırlatıldığını bildirmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, "sivil yapı ve merkezleri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık işgalcilerin bazı bölgelerinin hedef alındığını duyuruyoruz. Düşman bunu artırırsa biz de artırırız" ifadeleri yer almıştı.

Pazartesi sabahı Gazze'den Tel Aviv'in kuzeyine roket atıldığı iddiasıyla abluka altındaki Gazze'nin birçok noktası İsrail savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Söz konusu bombardıman sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Filistinli'nin çeşitli şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisi ve İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Servisinin de İsrail bombardımanı sırasında vurulduğu aktarılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:20
  1. Gazze
  2. Gazze'deki Ömer bin Abdulaziz Camii
  3. Hamas Hareketi
  4. İsrail bombardımanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
    1. 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı..
    2. Sürücü polis aracının camını kırdı,..
    3. 2019 Kütüphane Haftası ne zaman?..
    4. Gurbetçi izne geldiği evinde ölü..
    5. Ayvacık’da mülteci teknesi battı: 1’i..
    6. Bakan müjdeyi verdi! Milyarlarca lira..
    7. Biri yabancı 11 insan taciri hakkında..
    8. Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’den..
    9. Sevgilisine ait otomobille hırsızlık..
    10. 2019 gardiyan alımları ne zaman?..
    11. Venezuela'ya yeni saldırı düzenlendi
    12. GÜNCELLEME - Kuzey Ege'de düzensiz..
    13. ABD'li şarkıcı: 'Golan Tepeleri'nin..
    14. Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
    15. Çanakkale'de facia: 3 kadın ve 1 bebek..
    16. Köpeği kalp masajı ve suni teneffüs..
    17. Kütüphane haftası ne zaman?
    18. 26.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı
    20. Esenyurt D-100 karayolunda iki..
    21. Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki:..
    22. Başkent’te bariyerlere çarpan otomobil..
    23. Muğla’da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama
    24. Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi..
    25. Güven yükseldi çarklar hızlandı
    26. Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
    27. Kuzey Ege'de düzensiz göçmenleri..
    28. Venezuela’daki yeni elektrik kesintisi
    29. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    30. Hudeyde'de çatışmalar yeniden başladı
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!