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Ateşkes kararı Avrupa Birliği'ni memnun etti

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta taraflar arasında ateşkes sağladı. Konuyla ilgili AB'den memnuniyet açıklaması geldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:07
Ateşkes kararı Avrupa Birliği'ni memnun etti

Avrupa Birliğince (AB), yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Trablus'ta bazı gruplar arasında BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin himayesinde sağlanan ateşkes bölgede gerginliği azaltmak için önemli bir adım ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tüm taraflara ateşkes anlaşmasına saygı duyma ve uygulama çağrısında bulunulan açıklamada, AB'nin Libya'daki siyasi krizi çözmek için BM öncülüğünde yürütülen müzakereleri desteklediği anımsatıldı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yaklaşık on gündür çatışmalara sahne olan Trablus'ta ateşkes anlaşması imzalandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:07
  1. Avrupa Birliği
  2. Trablus
  3. Birleşmiş Milletler

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