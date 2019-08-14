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Esed destekçisi Rusya İdlib'de çocukları katletti

Suriye'de katil Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki bölgelere düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Esed destekçisi Rusya İdlib'de çocukları katletti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Rejim ve destekçilerinin, Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Salihiyye, Kefersecne, Medaya ve Ermanaya köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının dün gece geç saatlerdeki bombardımanında İdlib'in Sailihiyye köyünde 3 çocuk hayatını kaybetti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. Beşşar Esed
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

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