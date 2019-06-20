GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile dolaylı görüşmeler yürütülerek gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının, "maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle tehlikeli bir aşamaya girdiğini" belirtti.

Gazze'de yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşması ve Filistin uzlaşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın ablukayı kırmak için çok yönlü çaba sarf ettiğini ve en son İsrail ile ateşkes anlaşması yaptığını belirten Heniyye ancak Filistin halkının bu anlaşmanın meyvesini henüz yiyemediğini söyledi.

İsrail'in hala sınır kapılarından geçiş özgürlüğü sağlamadığını, avlanma mesafesi konusunda şantaj yaptığını, elektrik, istihdam ve sanayi bölgesi inşa projelerini engellediğini, Gazze'ye ürün girişine ciddi kısıtlamalar getirdiğini kaydeden Heniyye, "Maddelerinin yavaş uygulanması nedeniyle ateşkes anlaşması tehlikeli bir aşamaya girdi." dedi.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyordu. Taraflar arasında geçen ay anlaşma yapılmasına rağmen İsrail ateşkes maddelerinin uygulanması konusunda "ciddi" adımlar atmıyor.



- "Uzlaşı, Hamas'ın önceliklerinin başında"

Filistin uzlaşısına ilişkin de konuşan Heniyye, "Filistin uzlaşısının sağlanması, Hamas'ın önceliklerinin başında geliyor." ifadesini kullandı.

Heniyye, hareketin uzlaşıdan sonraki önceliklerini ise "Filistin ulusal projesine iade-i itibar", "ablukanın kaldırılması", "İsrail'in yerleşim birimlerini Batı Şeria'ya ilhak projelerinin bozulması" şeklinde sıraladı.

- Bahreyn Kralına çalıştayın yapılmaması çağrısı

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planıyla ilgili olarak da maddeleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Heniyye ancak plana ilişkin göstergelerin ulusal projeyi baltaladığı yönünde olduğunu ve bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktardı.

"Bahreyn'deki çalıştay da ABD ve İsrail'in Filistin ulusal projesini yıkma çabaları kapsamındadır. Çalıştay, dışarıdan ekonomik içerikli gibi görünen siyasi bir konferanstır." ifadelerini kullanan Heniyye, Bahreyn Kralı'na çalıştayın ülkesinde yapılmaması için çağrıda bulundu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.



Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.